Ещенко рассказал, сколько пива выпивал после матчей

Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков заявил, что после матчей может выпить две бутылки пива. Комментарий на этот счёт дал бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко. По его словам, он тоже пил пенный напиток после игр.

«Я пил пиво после матчей. Доказано, что это помогает футболисту восстановиться. Пить можно, только меру надо знать. После тяжёлого матча мог выпить 1,5-2 литра пива. В «Спартаке» я был главным любителем этого напитка», - цитирует Ещенко «РБ Спорт».

На текущий момент первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар» (27 очков). На второй строчке располагается «Локомотив» (27 очков), а тройку замыкает «Зенит» (26 очков). Питерцы становились чемпионами в каждом из шести предыдущих сезонов.