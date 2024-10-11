Булыкин отреагировал на возможный матч России и Брунея

В ноябре соперником сборной России должна стать сборная Брунея, которая занимает лишь 190-е место в рейтинге ФИФА. Комментарий на этот счёт дал известный в прошлом футболист Дмитрий Булыкин.

«Как я уже говорил, играть нужно с любым соперником. При этом, в зависимости от того, с кем матч, можно варьировать состав. Важно, чтобы не терялся результат, и команда радовала болельщиков, показывала красивую игру и забивала голы», - цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Матч между сборными России и Брунея может пройти в пятницу, 15 ноября. Появлялась информация, что Российский футбольный союз выбирает для этой игры один из трёх городов.

Как известно, из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России уже больше двух лет не может проводить официальных матчей.