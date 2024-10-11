Титов оценил трансфер Пьянича в ЦСКА

Экс-футболист «Спартака» Егор Титов высказался о переходе в ЦСКА известного полузащитника Миралема Пьянича, поигравшего по ходу карьеры за европейские гранды.

«Для нашего чемпионата приезд Пьянича – это здорово. Мы не Саудовская Аравия, не Китай, мы не платим таких денег. И здесь явно совсем другая ситуация. У Пьянича пограничный футбольный возраст. Играть на высоком уровне осталось недолго», - цитирует Титова «РБ Спорт».

Титов не сомневается в том, что Пьянич начнёт забивать за ЦСКА. При этом бывший капитан «Спартака» отметил, что тренерскому штабу «армейцев» важно интегрировать боснийского футболиста в состав.

Напомним, что Миралем Пьянич уже успел поучаствовать в двух матчах ЦСКА. В обоих случаях игрок выходил на замену.