«Краснодар» из Российской премьер-лиги может подписать свободным агентом турецкого вингера «Фенербахче» Ирфана Кавечи. Новостью об этом делится Sabah.

Дело в том, что у игрока летом 2025 года завершается контракт со стамбульским клубом, новое соглашение стороны пока не подписывают. Также на него претендуют клубы из испанской Примеры – «Бетис» и «Вильярреал».

Кавечи 29 лет, в текущем сезоне у него в активе 11 проведённых матчей во всех турнирах, один гол и один ассист. В активе у футболиста 35 проведённых матчей за сборную Турции и два забитых гола. Transfermarkt оценивает игрока в 10 млн евро.