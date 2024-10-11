Жирков рассказал, что тратит больше миллиона рублей в месяц

Экс-игрок «Зенита» Юрий Жирков ответил на вопрос, сколько денег он тратит каждый месяц.

«Много. По-разному. Раз в месяц я покупаю в коллекцию себе что-то из антиквариата — это 150 тысяч рублей. Еще трачу на детей, продукты. Миллион? Больше миллиона», — приводит слова Жиркова портал «РБ Спорт».

Бывший футболист признался, что всегда жалеет, когда тратит деньги на покупку новой машины. По словам Жиркова, сейчас в его гараже четыре автомобиля, один из которых он разбил сразу же после покупки.

Жирков завершил карьеру игрока в феврале 2023 года. Последним его клубом были подмосковные «Химки».