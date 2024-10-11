Головин объяснил новый контракт с «Монако»

Недавно российский легионер «Монако» Александр Головин подписал новый контракт с монегасками. Он рассчитан до лета 2029 года. Александр объяснил, почему он подписал подпись под новым соглашением.

«Честно говоря, готов. Просто меня все устраивает в «Монако», я счастлив здесь», - говорит Головин для Sport24.

Напомним, что в «Монако» Головин проводит уже седьмой год. В клубе он с 2018 года. В прошлом сезоне монегаски стали серебряными призёрами чемпионата Франции, в сезоне текущем «Монако» выступает в Лиге чемпионов. В текущем сезоне россиянин пока что не отличался голевыми действиями.