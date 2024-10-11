Канчельскис: «Дзюба не помешал бы «Динамо»

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис высказался о форварде «Акрона» Артёме Дзюбе. По мнению экс-игрока «Манчестер Юнайтед», Дзюба мог бы выступать в топовых командах Российской премьер-лиги.

«Некоторые российские топ-клубы он и сейчас точно не ослабит. Артём не помешал бы тому же «Динамо» в подмогу Тюкавину, а то там забивать некому, когда у Константина не идёт», - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

После перехода в «Акрон» Артём Дзюба поучаствовал в пяти матчах. В них нападающий записал на свой счёт один гол и три результативных паса на партнёров. «Акрон» сейчас располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.