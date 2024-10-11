Колосков: «ЦСКА Николича прогрессирует после примитивного футбола Федотова»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о прогрессе столичного ЦСКА при новом главном тренере Марко Николиче. Специалист возглавил «армейцев» прошедшим летом после Владимира Федотова.

«У ЦСКА хорошие перспективы побороться за призовые места. При Николиче вижу очевидный прогресс после примитивного футбола Федотова, есть признаки современной игры», - делится Колосков для Legalbet.

Напомним, что по итогу 11 прошедших туров ЦСКА идёт на четвёртом месте с 20 баллами. Отставание от первой троки составляет шесть очков, от первого места – семь баллов турнирной таблицы.