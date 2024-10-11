Слишкович: «Не могу обещать результат «Оренбургу»

Новый главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался об ожиданиях болельщиков.

«Я всегда и всем говорю, что не могу обещать результат. Я верю в свою работу, тренерский штаб, который мне поможет. Уверен, что у нас получится исправить ситуацию», — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».

Специалист добавил, что не может ничего обещать болельщикам, но отметил, что команде очень нужна их поддержка.

Напомним, на посту главного тренера «Оренбурга» босниец сменил Давида Деограсию.

По итогам 11 туров чемпионата России коллектив из Оренбурга идет в зоне прямого вылета, занимая 15-е место в турнирной таблице.