Булыкин не ожидает снятия футбольных санкций с России

Известный в прошлом футболист Дмитрий Булыкин не считает, что футбольные санкции с России могут быть сняты в ближайшие годы.

«Сложно, конечно, сказать. Но думаю, что в ближайший год-полтора возвращения сборной России на международную арену не предвидится», - цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Как известно, санкции УЕФА и ФИФА в отношении Российского футбольного союза (РФС) работают уже больше двух с половиной лет. В таких условиях сборная России может проводить только товарищеские матчи, а российские клубы не участвуют в еврокубковых турнирах.

Добавим, что октябрьский сбор сборной России пройдёт без матчей.