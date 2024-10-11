Карадениз рассказал, где мог играть в России помимо «Рубина»

Тренер «Рубина-2» и легенда основного казанского «Рубина» Гёкдениз Карадениз рассказал, что мог оказаться в ещё двух других российских клубах в 2008 году.

«Тогда никто не знал «Рубин», команда не выигрывала трофеи. Меня звали команды из Испании, Англии и Германии. Были варианты и в России — ЦСКА и «Сатурн». Но я рискнул поехать в Казань, риск оправдался. Ни разу не пожалел», - делится Карадениз с порталом Sport24.

По итогу сезонов-2008 и 2009 «Рубин» стал дважды чемпионом России.

Напомним, что Карадениз приехал в «Рубин» из «Трабзонспора». Покинул казанский коллектив он лишь 10 лет спустя, в 2018 году. Тогда полузащитник и завершил карьеру игрока, став в дальнейшем тренером.