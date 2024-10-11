Камоцци рассказал, кто помешает Алексею Миранчуку взять трофей в США

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци порассуждал об Алексее Миранчуке в МЛС. С прошедшего лета он выступает за «Атланта Юнайтед».

«Очень сложно ему будет в США взять трофей. Просто у Миранчука в «Атланте» партнеры низкого уровня. На поле рядом с ним нет ни Месси, ни Суареса, ни Бускетса, чтобы строить игру», - говорит Камоцци для «РБ Спорт».

Напомним, что на данный момент Миранчук провёл за «Атланта Юнайтед» восемь матчей, в них ему удалось забить три гола и оформить одну голевую передачу. С американской командой Алексей подписал контракт на три с половиной года, ранее четыре года он провёл в Италии в рядах «Аталанты».