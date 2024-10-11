Глушенков: «Если «позор российского футбола» выиграл шесть подряд чемпионств, то кто тогда ниже находится?»

Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков высказался об оскорбительной кричалке о питерском клубе. Как известно, в последнее время фанаты других клубов часто скандируют фразу «Зенит» - позор российского футбола».

«Позор российского футбола» выиграл шесть чемпионств подряд. А кто тогда ниже находится?» - сказал Глушенков в программе «СБГ Шоу».

Глушенков отметил, что оскорбительные кричалки болельщиков о «Зените» никак его не задевают.

На текущий момент «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Краснодара» и «Локомотива» питерская команда отстаёт всего лишь на один зачётный балл.