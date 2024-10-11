Матч Россия - Бруней пройдёт не в Москве – названы три возможных города

Судя по всему, в следующем месяце сборная России проведёт два товарищеских матча. Соперниками команды Валерия Карпина должны стать Бруней (15 ноября) и Сирия (19 ноября).

Согласно информации «Спорт-Экспресса», матч против Брунея не пройдёт в Москве. Российский футбольный союз рассматривает три возможных города – Сочи, Нижний Новгород и Санкт-Петербург.

Ранее в сборной Сирии сообщали, что матч против России должен состояться в Волгограде.

Добавим, что в условиях санкций сборная России может проводить только товарищеские матчи. При этом октябрьский сбор национальной команды пройдёт без игр.