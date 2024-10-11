Глушенков назвал двух игроков РПЛ, которых взял бы в «Зенит»

Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос, кого из Российско премьер-лиги он взял бы в клуб.

- Сложный выбор. Наверное, Пиняева. Только ему нужно поймать футбольное везение, футбольный фарт. Наверное, Батракова. Пускай двое будут, - сказал Глушенков в программе «СБГ Шоу».

- А ты слышал слова Пиняева о том, что в «Зенит» в общем идти не надо, потому что они делают ставку на латиноамериканцев. Я так понимаю, это записывалось до твоего перехода ещё.

- Наверное, да. Он уже мог и передумать. У него сейчас карьера пошла чуть-чуть на спад. Но я думаю, что вернётся прежний Серёжа Пиняев. Думаю, он вполне может оказаться в «Зените». Ему сейчас только 19 лет.