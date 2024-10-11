Глушенков: «Соболев ещё докажет»

Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков высказался о критике болельщиков в адрес форварда Александра Соболева.

- Как ты думаешь, оскорбления Соболева с трибун как-то на него влияют?

- Я думаю, что нет. Насколько я знаю, он по характеру такой же, как я, и не обращает внимания на то, что происходит за пределами поля, назовём это так. Он к этому спокойно отнесётся. Он докажет ещё своё на футбольном поле.

«Зенит» на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. В десяти матчах за питерский клуб Глушенков забил девять голов и отдал один голевой пас на партнёра.