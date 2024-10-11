Глушенков ответил, реально ли уехать в «Барселону»

Футболист «Зенита» Максим Глушенков в программе «СБГ Шоу» ответил на вопрос о возможном переходе в «Барселону».

- Как ты думаешь, «Барселона» - это реально? Ну, не конкретно «Барселона», а клуб уровня «Барселоны».

- Да не знаю. Давайте мы сначала здесь закончим сезон. А уже после сезона будем об этом разговаривать. Пока что прогресс есть. Если он дальше будет – а это только от меня зависит – то дальше будем смотреть. В любом случае есть примеры. Сафонов вот уехал в «ПСЖ».

За «Зенит» Максим Глушенков провёл десять официальных матчей, в которых забил девять голов и отдал один голевой пас на партнёра.