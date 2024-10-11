Слишкович: Мечтаю вернуться в «Спартак» и стать чемпионом

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб.

В текущую паузу на игры сборных боснийский специалист возглавил «Оренбург».

«Мечтаю ли вернуться в «Спартак» и стать чемпионом? Если получится, то да. Кто может сказать «нет» «Спартаку»? Если будет возможность через 10 лет, и клуб будет хотеть менять видеть, то почему нет?» — приводит слова Слишковича «Матч ТВ».

Напомним, боснийский специалист работал в тренерском штабе Гильермо Абаскаля в «Спартаке» с 2022 по 2024 год, а после отставки испанца был исполняющим обязанности наставника «красно-белых».

На текущий момент у Слишковича нет поражений в РПЛ в качестве рулевого.