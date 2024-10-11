Глушенков назвал главную звезду РПЛ прямо сейчас

Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков в программе «СБГ Шоу» ответил на вопрос о своём статусе в Российской премьер-лиге.

- Ты считаешь себя главной звездой РПЛ?

- Да нет. С чего? С того, что голы забиваю?

- Ну да. Кто круче сейчас?

- Лёша Батраков. Он, кстати, красавец. Мы тренировались со сбором с ним в «Локомотиве». И потом он четыре последних тура играл уже в составе в конце сезона. Очень талантливый пацан, красавчик. Если так дальше продолжит, то молодец.

- У кого в конце сезона будет больше голов и голевых передач?

- Посмотрим. Не люблю загадывать.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 18 октября – против «Акрона».