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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушенков назвал главную звезду РПЛ прямо сейчас

11 Октября 2024 • 15:28 Комментировать

Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков в программе «СБГ Шоу» ответил на вопрос о своём статусе в Российской премьер-лиге.

- Ты считаешь себя главной звездой РПЛ?

- Да нет. С чего? С того, что голы забиваю?

- Ну да. Кто круче сейчас?

- Лёша Батраков. Он, кстати, красавец. Мы тренировались со сбором с ним в «Локомотиве». И потом он четыре последних тура играл уже в составе в конце сезона. Очень талантливый пацан, красавчик. Если так дальше продолжит, то молодец.

- У кого в конце сезона будет больше голов и голевых передач?

- Посмотрим. Не люблю загадывать.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 18 октября – против «Акрона».

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Евро-Футбол.Ру,
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