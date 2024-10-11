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Бышовец - о задаче «Крыльев» занять восьмое место: «Сначала надо бы просто остаться в РПЛ» эксклюзив

11 Октября 2024 • 15:16 Комментировать
Оренбург
...
Крылья Советов
20.10 16:30

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил перспективы Игоря Осинькина на посту главного тренера «Крыльев Советов».

- Поддерживаете решение властей Самарской области, которые оставили на посту главного тренера «Крыльев» Игоря Осинькина?

- А на кого хотели заменить Осинькина?

- На Игнашевича.

- Игнашевич своей прежней работой оставил очень хорошее впечатление. Это думающий тренер, у него большой опыт игрока. Но когда команда находится в кризисе, на первый план выходят личностные моменты. В целом, кандидатура Игнашевича больших сомнений не вызывает.

- Так стоило ли убирать Осинькина?

- Здесь нужно понимать, что «Крылья» за последние годы потеряли многих ведущих игроков, которые, собственно говоря, и создали реноме Осинькину. А полноценной замены им не нашлось. Вы же помните, что у Осинькина играли Глушенков, Пиняев, Зиньковский и другие. Теперь у тренера нет такого набора исполнителей. Осинькину все время приходится строить новую команду. Надо признать, что нынешние его футболисты, во всяком случае, часть из них, уже не отвечают определенным требованиям.

- Значит, можно говорить об объективных причинах самарцев в этом сезоне?

- Да. Возможности клуба по укреплению состава ограничены. И не факт, что тренер, сменивший Осинькина, сможет в одночасье все изменить. Так что, думаю, с оргвыводами надо подождать хоты бы до зимней паузы.

- При этом перед Осинькиным теперь поставили задачу – занять минимум восьмое место по итогам сезона. Реалистично?

- Нужно двигаться постепенно. Клубу надо все от себя зависящее сделать, чтобы просто остаться в РПЛ. Надо думать о сохранении прописки в элитном дивизионе. А уже потом, в следующем сезоне после тщательного анализа нацеливаться на какое-то место.

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- Поняли ли вы «Пари НН», который решил пригласить на пост главного тренера Виктора Ганчаренко?

- Ганчаренко - уже опытный тренер. В целом, он хорошо поработал в ЦСКА.

- Но без титулов.

- Он попал в клуб в тот период, когда произошла смена поколений. Ушли лидеры. Надо было строить новую команду. Ганчаренко производит на меня впечатление профессионала.

- Почему же «Урал» тогда вылетел?

- Думаю, причину надо искать в условиях работы. Имею в виду возможности «Урала». Считаю, у Ганчаренко есть качества, чтобы помочь «Пари НН» достойно выступить в этом сезоне.

Александр Сычёв

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Анатолий Бышовец Игорь Осинькин ещё теги

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