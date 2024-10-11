Глушенков: Даже за 50 миллионов не пойду в «Спартак»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался о возможном возвращении в «Спартак».

«Я у Нобеля сказал, что шутили с агентом, что пятерку миллионов и пойду в «Спартак»? Я же сказал, что не пойду. За пять миллионов не пойду. Да хоть 50 — не пойду!» — заявил Глушенков в «СБГ Шоу».

Напомним, Глушенков принадлежал «Спартаку» с 2019 по 2022 год, однако проявить себя в столичном клубе ему не удалось.

Минувшим летом Глушенков перебрался в «Зенит» из «Локомотива». После 11 туров 25-летний нападающий является лучшим бомбардиром чемпионата России, забив семь мячей.

Ближайший матч «Зенита» пройдет 18 октября — соперником станет «Акрон».