Хлусевич: «Не удовлетворён первой третью сезона»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал результаты команды в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Для себя лично не сильно удовлетворен первой третью сезона. А в плане команды нам нужно быть лучше, сильнее и выше в турнирной таблице», — приводит слова Хлусевича Legalbet.

В нынешнем сезоне Хлусевич провел 13 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

«Спартак» занимает шестую строчку в чемпионате России. В копилке команды Деяна Станковича 19 баллов по итогам 11 туров.

Следующим соперником «красно-белых» станет «Краснодар». Встреча запланирована на 19 октября.