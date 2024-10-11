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Селихов высказался о возможном переезде Максименко в Европу

11 Октября 2024 • 14:21 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
19.10 16:30

Голкипер «Спартака» Александр Селихов поделился комментарием о перспективах своего коллеги по цеху Александра Максименко.

Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов неоднократно говорил, что из отечественных голкиперов ближе всех к Европе сейчас Максименко.  

— Я могу только с ним согласиться. Не могу сказать, есть ли у Максименко амбиции играть в Европе, потому что это только он сам знает, но такие перспективы у него точно есть, — цитирует Селихова Legalbet.

В текущем сезоне 26-летний Максименко появился на поле в 11 матчах во всех турнирах, в шести из которых смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Согласно данным Transfermarkt, стоимость вратаря составляет три миллиона евро.

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Спартак Москва Александр Селихов Александр Максименко ещё теги

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