Селихов высказался о возможном переезде Максименко в Европу

Голкипер «Спартака» Александр Селихов поделился комментарием о перспективах своего коллеги по цеху Александра Максименко.

Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов неоднократно говорил, что из отечественных голкиперов ближе всех к Европе сейчас Максименко.

— Я могу только с ним согласиться. Не могу сказать, есть ли у Максименко амбиции играть в Европе, потому что это только он сам знает, но такие перспективы у него точно есть, — цитирует Селихова Legalbet.

В текущем сезоне 26-летний Максименко появился на поле в 11 матчах во всех турнирах, в шести из которых смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Согласно данным Transfermarkt, стоимость вратаря составляет три миллиона евро.