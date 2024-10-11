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Канчельскис — о Ганчаренко в «Пари НН»: «Это неправильное решение»

11 Октября 2024 • 14:12 Комментировать
Пари НН
...
Ростов
19.10 14:00

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о назначении Виктора Ганчаренко новым главным тренером «Пари НН».

— Время покажет, правильное это решение или нет. В моем понимании это неправильное решение, — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

По мнению эксперта, нельзя увольнять тренера после десяти туров, ему нужно давать работать до конца сезона.

На посту рулевого «Пари НН» Ганчаренко сменил Сашу Илича. Последним местом работы Ганчаренко был «Урал», который в прошлом сезоне вылетел из РПЛ.

По итогам 11 туров «Пари НН» занимает 12-е место в чемпионате России, сумев набрать 11 баллов.

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Андрей Канчельскис Виктор Ганчаренко Пари НН ещё теги

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