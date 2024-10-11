Глушенков ответил, почему решил перейти в «Зенит»

Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос, почему он принял решение о переходе в питерский клуб в летнее трансферное окно. У футболиста спросили, что стало главным фактором.

- Во-первых, возможность поиграть с игроками такого уровня. И, само собой, титулы. Команда же не просто так шесть лет подряд титул выигрывала.

- Тебе реально важно стать чемпионом России?

- Конечно. А для чего тогда в футбол играть? - сказал Глушенков в программе «СБГ Шоу».

На текущий момент, после одиннадцати сыгранных туров, «Зенит» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.