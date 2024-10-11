Глушенков рассказал, сколько пива может выпить после игры

Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос о своём отношении к алкоголю.
- Ты можешь выпить?
- Да, конечно. Пивка холодненького, - сказал Глушенков в программе «СБГ Шоу».
- После игры?
- После игры это вообще классика.
- Сколько норма пивка для футболиста экстра-класса?
- Два по 0,5. Некоторые пьют колу. Но смысл пить колу, если можно выпить пива.
- А в «Локомотиве» или в «Зенит» можно прямо в раздевалке после игры пива выпить?
- Нет, у нас нет такого.
После перехода в «Зенит» Максим Глушенков провёл десять матчей, в которых забил девять голов и отдал один голевой пас на партнёра.
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