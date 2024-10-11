Глушенков рассказал, сколько пива может выпить после игры

Атакующий полузащитник «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос о своём отношении к алкоголю.

- Ты можешь выпить?

- Да, конечно. Пивка холодненького, - сказал Глушенков в программе «СБГ Шоу».

- После игры?

- После игры это вообще классика.

- Сколько норма пивка для футболиста экстра-класса?

- Два по 0,5. Некоторые пьют колу. Но смысл пить колу, если можно выпить пива.

- А в «Локомотиве» или в «Зенит» можно прямо в раздевалке после игры пива выпить?

- Нет, у нас нет такого.

После перехода в «Зенит» Максим Глушенков провёл десять матчей, в которых забил девять голов и отдал один голевой пас на партнёра.