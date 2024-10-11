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Сенников оценил шансы «Краснодара» и «Локомотива» на чемпионство эксклюзив

11 Октября 2024 • 13:36 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
19.10 16:30

Футбольный эксперт Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о работе Михаила Галактионова, игре Алексея Батракова и возможной смене чемпиона в РПЛ.

- Кого считаете самым талантливым игроком нынешнего «Локомотива»?

- Сейчас у «железнодорожников» хорошее поколение, состав подобран здорово. Это большая тренерская работа, как и всего клуба, потому что в команде много игроков из молодежки. Но надо смотреть, как эта тенденция будет проявляться в будущем. В моем поколении были Измайлов, Билялетдинов. Батраков только первый год заиграл. Баринов уже старожил, многолетний капитан. Для меня ценен тот футболист, который как минимум пять лет провел на высоком уровне. Потому что бывают, конечно, всплески у кого-то, но каждый раз надо доказывать свой уровень. Выстрелить можно, но второй год всегда получается сложнее.

- Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов недавно вышел на первое место среди всех тренеров этого клуба в истории по количеству набранных очков. Удивлены такому показателю от этого наставника?

- У клуба сейчас стабильная политика, много футболистов он не покупает. Все три команды, которые сейчас наверху таблицы РПЛ, занимают свои места закономерно. У «Краснодара» план четкий, как и у «Локомотива».

- Не рановато ли выстрелили «железнодорожники»? У команды много молодежи, которой, казалось, нужно время для адаптации и набора опыта, но ребята стразу дали результат.

- Сейчас чемпионат стал послабее, чем в прошлом году. Есть шесть команд, плюс «Ростов» и «Рубин», а остальные восемь очень сильно уступают. В прошлом сезоне такого не было. «Балтика» и «Сочи» по игре не уступали. Сейчас разница в классе видна. Первая шестерка заведомо сильнее остальных, и им немного легче играть. Результаты более-менее прогнозируемые. Сейчас очень хороший шанс у «Локомотива» и «Краснодара» побороться за чемпионство. Потому что конкуренты не очень сильные. ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» рядом, но у них еще идут какие-то перестроения в клубах: новый тренер, новые футболисты и игра не всегда стабильная. Если соперники «Зенита» ровно пройдут чемпионат, как первые одиннадцать игр, у них очень хорошие шансы.

- Но у «Зенита» этот год особенный – столетие клуба. Думаете, он может упустить чемпионство в такую дату?

- Ничего страшного. Все оставшиеся матчи выигрывай, и ты с золотом.  

- То есть допускаете смену чемпиона в этом сезоне?

- Сложно в это верится. Но, мы все хотим интриги, как в прошлом сезоне. Тогда было интересно до последнего тура.

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- В этом чемпионате, похоже, интригу создал Глушенков: он травмировался, и результаты «Зенита» пошли вниз.

- Да. После того, как он вернулся на поле, пока не может обрести свою лучшую форму. Это обидно. Потому что команде его явно не хватает.

- Не считаете, что ему за что-то аукается?

- В «Зените» он ярко начал, а в «Локомотиве» ему было тяжелее раскрыться. Он мало забивал, но делал много передач. Когда ты играешь против «Зенита», не знаешь, кого держать. Поэтому Глушенков в начале сезона и начал столько забивать, потому что там любой может забить. Он находился в оптимальной форме, но сейчас пошли травмы, и ему будет сложно. 

- «Зенит» интересуется Батраковым. Стоит ему переходить в питерский клуб?

- Пока рано. Сейчас он звезда в «Локомотиве». Для развития ему еще нужно поиграть в стане «железнодорожников». Его полюбили болельщики. Если перейдет в «Зенит» - станет тенью Клаудиньо и Вендела. Зачем? Я бы этого не хотел. Сейчас от «Локомотива» болельщики ждут яркой, красивой игры. Да, команда много пропускает, но и забивает немало. И это благодаря таким ребятам, как Батраков, Пиняев.

- Батракова уже сравнивают с Дмитрием Лоськовым.

- А я бы его сравнил с Маратом Измайловым по техническим моментам. Если не будет травм и Алексей серьезно отнесется к делу, его талант будет развиваться.

- За счет чего все-таки молодой специалист Галактионов добивается таких результатов, ведь это первый топ-клуб в его тренерской карьере?

- У него есть опыт работы в сборной. Есть согласованные действия с руководством клуба. Очень хорошие помощники с большим опытом. «Локомотив» шел к этому, опираясь на своих  российских футболистов. Еще до Галактинова в команде были перестроения, и не сразу все получилось. Сейчас хороший состав и нет большой ротации, что всегда губит команды. «Локомотив» покупает игроков точечно. По сравнению с прошлым годом схема вообще не изменилась. Команда действует по наигранной схеме.

- Как относитесь к тому, что в команде почти нет легионеров?

- Если и покупать иностранца – то только топового. Была проблема с защитниками, взяли двоих. Ньямси сильно прибавил. Вначале, когда он только пришел, немного буксовал, а сейчас позиционно и физически очень вырос. Центральный защитник должен быть надежным.

- А как вам новичок Монтес?

- Бывают у него моменты. «Локомотив» не безгрешен в обороне. Даже в последнем матче с «Крыльями Советов» Лантратов сколько выручил. В целом оборона железнодорожников достаточно надежна.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Дмитрий Сенников Михаил Галактионов Алексей Батраков ещё теги

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