Дивеев назвал две топ-лиги, где ему было бы комфортно

Футболист ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев высказался о желании попробовать свои силы в иностранном чемпионате.

«У меня есть мечта сыграть в топовом европейском чемпионате, в топ-5 лигах, как и у любого другого игрока. Думаю, что в Италии или Франции мне было бы играть комфортно», - цитирует Дивеева «Спорт-Экспресс».

В сезоне 2024/2025 Игорь Дивеев провёл 14 матчей, в которых записал на свой счёт пять голов. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают защитника в 7,5 миллиона евро.

Отметим, что ЦСКА на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.