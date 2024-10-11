Кудряшов: «Сафонов - пример, что нет ничего невозможного»

Экс-футболист национальной сборной России Фёдор Кудряшов поделился мнением о переходе вратаря Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».
«Он не боится конкуренции с классным голкипером. Это только плюс для всех. Он пример, что нет ничего невозможного», - приводятся слова Кудряшова на страницах «Чемпионата».
Матвей перебрался в парижский гранд из «Краснодара» минувшим летом. Сумма сделки составила 20 миллионов евро. Сафонов подписал с клубом пятилетнее трудовое соглашение.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции российский вратарь провел два поединка, в которых пропустил два мяча.
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