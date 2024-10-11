Парфёнов: «Соболев принял вызов, пусть сражается»

Экс-защитник столичного «Спартака» Дмитрий Парфёнов поделился мнением об адаптации нападающего Александра Соболева в петербургском «Зените».

«Для него новый вызов. Ему надо в коллектив зайти, место получить. Соболеву надо пахать. Он принял вызов, это его выбор, пусть сражается», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 27-летний центрфорвард провел четыре поединка, не отметившись результативными действиями.

По итогам 11 туров чемпионата страны «Зенит» набрал 26 баллов и занимает третье место в таблице. Команда отстает от лидера всего на одно очко.