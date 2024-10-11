Хомуха: ЦСКА может побороться за топ-3

Экс-игрок столичного ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мыслями об игре подопечных Марко Николича в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Изменения в тренерском штабе пошли на пользу ЦСКА. Постепенно поднимаются в таблице. Им по силам закрепиться и побороться за призовую тройку до перерыва», - передает слова Хомухи «Чемпионат».
В последнем матче ЦСКА на выезде встречался с «Динамо». «Армейцы» отпраздновали победу со счетом 2:1.
После 11 туров Российской премьер-лиги команда Николича набрала 20 баллов и находится на четвертой позиции в турнирной таблице.
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