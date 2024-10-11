Медведев: «Иск «Барселоны» отклонён - справедливость восторжествовала»

Александр Медведев, председатель правления петербургского «Зенита», высказался насчет решения CAS по делу против каталонской «Барселоны» о переходе форварда Малкома.

«Тема закрыта, иск «Барселоны» отклонён - справедливость восторжествовала», - цитирует руководителя «РИА Новости Спорт».

Ранее суд постановил, что российский клуб не должен выплачивать «сине-гранатовым» бонусы за тот период, когда команда с Малком в составе выходила в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА.

Бразилец выступал за «Зенит» с 2019 по 2023 год. Летом прошлого года форвард сменил клубную прописку, перебравшись в саудовский «Аль-Хиляль».