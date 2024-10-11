Чистяков: «Будет здорово, если «Зенит» сыграет против Моуринью»

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился мыслями касательно потенциального поединка против стамбульского «Фенербахче».
«Съездить в Стамбул и поиграть против Моуринью и его команды - здорово. Как отреагирую, если Моуринью пригласит в «Фенербахче?» Подойдёт - поговорим», - приводятся слова футболиста на страницах «РБ Спорта».
После 11 туров Российской премьер-лиги петербургский клуб с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на один балл. Следующую встречу в чемпионате страны «сине-бело-голубые» сыграют с тольяттинским «Акроном» 18 октября.
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