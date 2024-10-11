Карадениз выступает за лимит на легионеров в РПЛ

Бывший футболист казанского «Рубина» Гёкдениз Карадениз поддерживает лимит на иностранных игроков в чемпионате России.
«Обязательно должен быть лимит, иначе будут 11 легионеров в составе, как однажды у «Динамо». Такое не красит ни одну лигу», - приводит слова Карадениза Sport24.
В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги сыграно 11 поединков. На первом месте с 27 баллами находится «Краснодар», далее с аналогичным количеством очков располагается столичный «Локомотив». Топ-3 замыкает петербургский «Зенит» (26). На четвертом месте идет ЦСКА, а на пятом «Динамо».
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