Дивеев рассказал, как относится к трансферу Чалова в ПАОК

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился мыслями о трансфере бывшего одноклубника Фёдора Чалова в греческий клуб ПАОК.
«Мы знаем, что Федя очень хотел попробовать себя в Европе, поэтому он решился на переезд в Грецию, в ПАОК. Я за него очень рад, желаю ему только успехов», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Чалов пополнил ряды ПАОКа в летнее трансферное окно. За греческий коллектив нападающий провел 11 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Его контракт рассчитан до конца июня 2027 года.
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