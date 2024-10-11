Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал тот факт, что Игорь Осинькин остаётся главным тренером самарского клуба «Крылья Советов».

- Насчёт Осинькина, наверно, правильное решение приняли. Вряд ли «Крылья» нашли бы тренера лучше для них. В любом случае Осинькин – этот тот человек, который знает там всё изнутри: проблемы, недостатки, преимущества. Сейчас «Крыльям Советов» просто не время менять тренера. Только если совсем всё развалится… Я думаю, его большой вины в низких результатах команды нет. Такова участь этого клуба, что есть большая текучка и всё прочее. Может, решение по Осинькину и не особо долгодействующее, но думаю, что с ним «Крылья» решат свою задачу, – предположил Чугунов.

Ранее ходили устойчивые слухи, что Игоря Осинькина на посту главного тренера «Крыльев Советов» сменит Сергей Игнашевич.