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Будет чистое время, а за победу начисляться 4 очка: что реально можно изменить в футболе

11 Октября 2024 • 11:26 Комментировать (2)

Совсем недавно экс-президент УЕФА Мишель Платини предлагал для увеличения зрелищности играть в футбол 10 на 10. Мы уже рассказывали о том, что эта идея, мягко говоря, спорная, а теперь пофантазируем, что же ещё можно изменить в самом популярном виде спорта.

Чистое время

В первую очередь хочется поговорить о чистом времени. Об этом много рассуждает и президент ФИФА Джанни Инфантино. Он отмечает, что моментов с затягиванием времени становится всё больше, а бороться с этим довольно тяжело. Хотя на чемпионате мира –2022 судьи добавляли рекордное количество минут, однако дальше это не распространилось. С уверенностью можно сказать, что рано или поздно всё придёт к чистому времени, хотя не стоит его идеализировать. Тянуть время смысла и правда больше не будет, но ничто не мешает сбивать темп атак и замедлять атакующую команду, в том числе и долгим лежанием на земле, пусть и без выигрыша в минутах.

Тренеры могут смотреть VAR

С введением видеоповторов необходимо разрешать тренерам приглашать судью посмотреть спорный эпизод, даже если арбитру на VAR кажется, что вмешательство главного судьи не требуется. Можно разрешать такие действия раз за тайм или даже раз за матч, тогда наставники будут лучше выбирать момент для этого. Подобное тестировалось, например, на Кубке «Матч ТВ». Это, думаю, будет справедливо по отношению к командам и при этом практически не увеличит игровое время.

Изменения в штрафной площади

Нужно реформировать систему одиннадцатиметровых. Во-первых, кажется, что нужно уменьшить штрафную площадь, особенно по краям. Это снизит количество пенальти, в особенности за игру рукой, тем более что сейчас практически каждое касание рукой трактуется как повод назначить пенальти. Зато это приведёт к увеличению опасных штрафных и, соответственно, голов с них, ведь сейчас идёт тенденция на снижение количества голов со штрафных. Кроме того, давно пора исполнять пенальти не с 11 метров, а с 13-14. Современные мячи летят куда быстрее, да и «пенальтисты» будут реже использовать надоевшие «переступы» и прыжки перед ударом.

Начисление очков

Также на пользу зрелищности пойдёт глобальная реформа начисления очков за игру, по аналогии с хоккеем или как в Кубке России. Если матч закончился вничью, то сразу же пробивается серия послематчевых пенальти. В таком случае её победитель получает 2 очка, а проигравший остаётся с 1 очком. При этом за победу в матче стоит начислять не 3, а 4 очка. Болельщику гораздо приятнее после условной нулевой ничьи получить на десерт серию пенальти, чем просто уходить со стадиона, а начисление 4 очков за победу отобьёт желание намеренно сводить игры к ничьим.

Уменьшить количество матчей

И наконец просто необходимо уменьшить количество матчей в сезоне. Их становится уж слишком много. Мало того, что зритель пересыщается классным футболом, так ещё и футболисты на фоне нагрузок получают много травм, а на чемпионате Европы из-за усталости после изнурительного сезона многие звёзды не сумели проявить себя так, как от них ждали. Об этом говорят и футболисты. Полузащитник «Манчестер Сити» Родри говорил, что футболисты близки к забастовке из-за количества матчей за сезон. Он заявил это 17 сентября, а уже через 5 дней порвал кресты. Разумеется, это совпадение, но даже такая ухмылка судьбы даёт лишний повод задуматься о том, что нужно беречь футболистов.

Сергей Румянцев

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Комментарии (2) Все комментарии
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типафутбольныйаналитик
11 Октября 2024 в 11:59
Предлагаю уменьшит количество команд в лигах до 16, тем самым уменьшив количество матчей до 30.
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One Live
11 Октября 2024 в 11:31
Не надо футбол превращать в хоккей!
Единственная здравая мысль в этой статье - это сокращение количества матчей и возврат к прежнему формату в ЛЧ, ЧЕ и ЧМ!
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