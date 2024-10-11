Назван автор лучшего гола в РПЛ по итогам сентября

Пресс-служба Российской премьер-лиги назвала лучший гол по итогам сентября. Им стал результативный удар форварда «Динамо» Константина Тюкавина в дерби со «Спартаком» (2:2).

Поединок между «бело-голубыми» и «народной командой» прошел на стадионе «Лукойл Арена» 22 сентября. Тюкавин спас свою команду от поражения, сравняв счет под самый занавес встречи.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Константин провел 11 поединков, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

После 11 туров чемпионата страны «Динамо» набрало 20 очков и находится на пятом месте в таблице.