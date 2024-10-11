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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Парфёнов высказался о шансах «Крыльев Советов» попасть в топ-8

11 Октября 2024 • 11:04 Комментировать

Экс-защитник московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов поделился мыслями о выступлении самарских «Крыльев Советов» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Задача – минимум восьмое место? Почему нет? Любая команда может выдать серию побед и подняться в эту восьмёрку», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Ранее было принято решение, что Осинькин останется на посту главного тренера самарского коллектива до завершения нынешнего сезона.

После 11 туров Премьер-лиги «Крылья Советов» набрали 11 очков. Самарская команда располагается на десятой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Дмитрий Парфёнов
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