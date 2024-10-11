Дивеев хочет видеть Роналду и Месси в России

Защитник столичного ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев высказался насчет возможного приезда в РПЛ звезд мирового футбола Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
«Пьянич здесь. Он играл с Месси и Роналду, а сейчас в РПЛ. Значит, их тоже можем увидеть здесь. Почему нет? Это моё мнение», - приводит слова футболиста «Чемпионат».
Напомним, что Месси и Роналду сейчас выступают за пределами Европы. 37-летний аргентинский форвард защищает цвета американского «Интер Майами», а 39-летний португалец является игроком саудовского «Аль-Насра».
По итогам 11 туров РПЛ ЦСКА с 20 очками занимает четвертое место в таблице.
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