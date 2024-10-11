Пальцев объяснил, почему не хочет в «Зенит»

Защитник Валентин Пальцев, который выступает за махачкалинское «Динамо», в беседе с журналистами высказался о несостоявшемся трансфере в петербургский «Зенит».

«Зенит»? Я люблю конкуренцию. Если будет какой-то сдвиг в голове, то пойду и докажу, что я могу там играть. Но пока такого желания нет. В остальных клубах – есть», - приводятся слова футболистам на страницах «Спорт-Экспресса».

В нынешнем сезоне чемпионата России 23-летний защитник провел десять поединков, в которых получил три желтые карточки. После 11 туров Премьер-лиги махачкалинская команда набрала 11 очков и занимает десятое место в таблице.