В «Факеле» оценили результаты команды

Роман Асхабадзе, занимающий пост гендиректора воронежского «Факела», высказался о выступлении команды в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Результаты ниже наших ожиданий. Могли рассчитывать на большее в домашних матчах против наших прямых конкурентов в нижней части турнирной таблицы», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».

По итогам 11 туров Российской премьер-лиги воронежская команда набрала семь баллов и занимает 14-е место в таблице. В следующем матче чемпионата страны «Факел» на выезде встретится с грозненским «Ахматом».