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Пальцев: «Европа интересует, но это не значит, что не хочу играть в РПЛ»

11 Октября 2024 • 10:25 Комментировать

Защитник «Динамо» (Махачкала) Валентин Пальцев в разговоре с журналистами высказался касательно своего будущего.

«С агентом ничего не обсуждали. Европа всегда интересует, но это не значит, что не хочу играть в РПЛ. Каждый клуб здесь по-своему сильный», - приводятся слова футболиста на страницах «Спорт-Экспресса».

В текущем сезоне 23-летний защитник провел 14 поединков за махачкалинскую команду, не отметившись голевыми действиями.

Пальцев пополнил ряды «Динамо» минувшим летом. Защитник подписал двухлетнее трудовое соглашение, которое истекает в конце июня 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Валентин Пальцев
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