Пальцев: «Европа интересует, но это не значит, что не хочу играть в РПЛ»

Защитник «Динамо» (Махачкала) Валентин Пальцев в разговоре с журналистами высказался касательно своего будущего.
«С агентом ничего не обсуждали. Европа всегда интересует, но это не значит, что не хочу играть в РПЛ. Каждый клуб здесь по-своему сильный», - приводятся слова футболиста на страницах «Спорт-Экспресса».
В текущем сезоне 23-летний защитник провел 14 поединков за махачкалинскую команду, не отметившись голевыми действиями.
Пальцев пополнил ряды «Динамо» минувшим летом. Защитник подписал двухлетнее трудовое соглашение, которое истекает в конце июня 2026 года.
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