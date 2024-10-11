Голкипер сборной России и «Зенита» Евгений Латышонок в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о карьере Матвея Сафонова в «ПСЖ», конкурентах за золотые медали и назвал тройку лучших голкиперов РПЛ.

- Наверняка следите за Матвеем Сафоновым в «ПСЖ», которого прекрасно знаете по «Краснодару». Вы с ним на связи? И что он рассказывал?

- Особо не слежу за чемпионатом Франции. Во Вьетнаме в сборной я с ним разговаривал. Он рассказывал про свою адаптацию, про высокие скорости на тренировках. Там уровень сопротивления другой, потому что качество игроков выше. Пару раз мы списывались. Он с чем-то меня поздравлял.

- Смотрели матчи «ПСЖ» с его участием?

- Только какие-то нарезки.

- На ваш взгляд, он может закрепиться в основе «ПСЖ»?

- Это от него зависит.

- Сафонов на год младше вас. Вы хотели бы повторить его путь и уехать в европейский топ-клуб?

- Есть смысл говорить об этом, когда имеются предложения из-за рубежа. У меня их нет.

- Но мечта такая есть?

- Я даже не мечтал играть в «Зените». Карьера сложилась так, что большую часть времени я провел в ФНЛ. Даже уровень РПЛ казался труднодостижимым. Мы с «Балтикой» долгое время не могли добыть путевку в РПЛ, а оказаться в клубе – чемпионе страны – это вообще космическое достижение.

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- Уровень у «Зенита» действительно космический?

- Конечно. Все по-другому: игроки, инфраструктура.

- У кого в «Зените» самый сильный удар?

- У Артура неплохой удар. У Глушенкова с левой ноги.

- У вас остались какие-то чувства к «Краснодару»?

- Когда приезжаю в этот город, вспоминаю академию. Так что теплые чувства есть, но потихоньку все это угасает. Сейчас уже ни с кем из ребят из «Краснодара» не общаюсь. Только когда видимся.

- Как воспринимаете то, что «Краснодар» уже не первый сезон составляет конкуренцию «Зениту»? Видели у команды потенциал для такого прогресса, когда там играли?

- Это всегда была хорошая команда, поэтому не удивлен. Сейчас там хорошая селекция, много иностранцев, поэтому «быки» идут на первом месте.

- Можно сказать, что иностранцы – залог успеха в РПЛ для любой команды или «Локомотив» показывает обратный пример?

- Все еще зависит от того, какой иностранец в команде. Если сильный – клуб будет бороться за высокие места.

- «Краснодар» пытался идти путем привлечения своих воспитанников, но у него не получилось. Почему сейчас получается у «Локомотива»?

- Не помню такого периода, когда «Краснодар» делал акцент на своих воспитанниках. Команда периодически выпускала каких-то ребят, но чтобы сразу все были россиянами – такого не было. Что касается «Локомотива» - там дело в тренере. Он хорошо взаимодействует с ребятами. Плюс подбор игроков. Все футболисты техничные, быстрые, знают, что делать. Поэтому такой результат. Я воспринимаю «Локомотив», как конкурента «Зенита». У нас будет принципиальная игра с ним недели через три.

- Готовитесь отражать коварные удары Батракова?

- Мне очень нравится, как он выглядит на тренировках. Талантливый парень.

- Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что вы являетесь лучшим вратарем страны за последние годы.

- Я польщен. Спасибо ему за это, но я так не считаю. Кто сейчас лучший вратарь? Если брать по таланту, то это Стас Агкацев. Мне еще в академии нравилось, как он играет ногами. Выделю Богдана Москвичёва, воспитанника «Зенита», который выступает за «Оренбург». И Матвея Сафонова. Но не все зависит от таланта. Надо этим правильно пользоваться и работать.

- Чем Сафонов сильнее Доннаруммы?

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- Не могу оценить. Я разговаривал с Матвеем, он говорит, что Доннарумма - очень сильный.

- Читали про опрос ВЦИОМ о падении интереса к российскому футболу в пять раз за 20 лет? Вы это ощущаете?

- Не вижу, что интерес к футболу падает. В Калининграде посещаемость только росла, когда я там был. Понятно, что мы вышли в РПЛ. Но даже в ФНЛ у нас были полные трибуны. А на «Зенит», на «Газпром Арену» минимум 25-30 тысяч приходит. Стадион почти всегда забит. Понятно, что сейчас в такой ситуации футбол не на первом месте. Нет еврокубков. Мы отстранены от международных соревнований. Некоторые активные болельщики не ходят на стадион. Это тоже влияет. Но при всем при этом в РПЛ посещаемость растет, на мой взгляд.

Елена Григорьевская