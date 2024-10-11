Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Латышонок рассказал, у кого в «Зените» самый сильный удар эксклюзив

11 Октября 2024 • 09:43 Комментировать
Акрон
...
Зенит
18.10 18:00

Голкипер сборной России и «Зенита» Евгений Латышонок в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о карьере Матвея Сафонова в «ПСЖ», конкурентах за золотые медали и назвал тройку лучших голкиперов РПЛ.

- Наверняка следите за Матвеем Сафоновым в «ПСЖ», которого прекрасно знаете по «Краснодару». Вы с ним на связи? И что он рассказывал?

- Особо не слежу за чемпионатом Франции. Во Вьетнаме в сборной я с ним разговаривал. Он рассказывал про свою адаптацию, про высокие скорости на тренировках. Там уровень сопротивления другой, потому что качество игроков выше. Пару раз мы списывались. Он с чем-то меня поздравлял.

- Смотрели матчи «ПСЖ» с его участием?

- Только какие-то нарезки. 

- На ваш взгляд, он может закрепиться в основе «ПСЖ»?

- Это от него зависит.

- Сафонов на год младше вас. Вы хотели бы повторить его путь и уехать в европейский топ-клуб?

- Есть смысл говорить об этом, когда имеются предложения из-за рубежа. У меня их нет.

- Но мечта такая есть?

- Я даже не мечтал играть в «Зените». Карьера сложилась так, что большую часть времени я провел в ФНЛ. Даже уровень РПЛ казался труднодостижимым. Мы с «Балтикой» долгое время не могли добыть путевку в РПЛ, а оказаться в клубе – чемпионе страны – это вообще космическое достижение.

Реклама


- Уровень у «Зенита» действительно космический?

- Конечно. Все по-другому: игроки, инфраструктура.

- У кого в «Зените» самый сильный удар?

- У Артура неплохой удар. У Глушенкова с левой ноги.

- У вас остались какие-то чувства к «Краснодару»?

- Когда приезжаю в этот город, вспоминаю академию. Так что теплые чувства есть, но потихоньку все это угасает. Сейчас уже ни с кем из ребят из «Краснодара» не общаюсь. Только когда видимся.

- Как воспринимаете то, что «Краснодар» уже не первый сезон составляет конкуренцию «Зениту»? Видели у команды потенциал для такого прогресса, когда там играли?

- Это всегда была хорошая команда, поэтому не удивлен. Сейчас там хорошая селекция, много иностранцев, поэтому «быки» идут на первом месте. 

- Можно сказать, что иностранцы – залог успеха в РПЛ для любой команды или «Локомотив» показывает обратный пример?

- Все еще зависит от того, какой иностранец в команде. Если сильный – клуб будет бороться за высокие места.

- «Краснодар» пытался идти путем привлечения своих воспитанников, но у него не получилось. Почему сейчас получается у «Локомотива»?

- Не помню такого периода, когда «Краснодар» делал акцент на своих воспитанниках. Команда периодически выпускала каких-то ребят, но чтобы сразу все были россиянами – такого не было. Что касается «Локомотива» - там дело в тренере. Он хорошо взаимодействует с ребятами. Плюс подбор игроков. Все футболисты техничные, быстрые, знают, что делать. Поэтому такой результат. Я воспринимаю «Локомотив», как конкурента «Зенита». У нас будет принципиальная игра с ним недели через три.

- Готовитесь отражать коварные удары Батракова?

- Мне очень нравится, как он выглядит на тренировках. Талантливый парень.     

- Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что вы являетесь лучшим вратарем страны за последние годы.

- Я польщен. Спасибо ему за это, но я так не считаю. Кто сейчас лучший вратарь? Если брать по таланту, то это Стас Агкацев. Мне еще в академии нравилось, как он играет ногами. Выделю Богдана Москвичёва, воспитанника «Зенита», который выступает за «Оренбург». И Матвея Сафонова. Но не все зависит от таланта. Надо этим правильно пользоваться и работать.

- Чем Сафонов сильнее Доннаруммы?

Реклама


- Не могу оценить. Я разговаривал с Матвеем, он говорит, что Доннарумма - очень сильный.

- Читали про опрос ВЦИОМ о падении интереса к российскому футболу в пять раз за 20 лет? Вы это ощущаете?

- Не вижу, что интерес к футболу падает. В Калининграде посещаемость только росла, когда я там был. Понятно, что мы вышли в РПЛ. Но даже в ФНЛ у нас были полные трибуны. А на «Зенит», на «Газпром Арену» минимум 25-30 тысяч приходит. Стадион почти всегда забит. Понятно, что сейчас в такой ситуации футбол не на первом месте. Нет еврокубков. Мы отстранены от международных соревнований. Некоторые активные болельщики не ходят на стадион. Это тоже влияет. Но при всем при этом в РПЛ посещаемость растет, на мой взгляд.

Елена Григорьевская

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Евгений Латышонок

Новости по матчу

10 Октября
11:56
Семак высказался о влиянии травмы Глушенкова
08 Октября
14:08
Митрофанов назвал Дзюбу звездой РПЛ
07 Октября
22:45
«Зенит» всё равно станет чемпионом» — Канчельскис
20:24
Ларин — о новой травме Глушенкова: «Белая полоса сменяется чёрной»
16:25
Отставки чемпионата России: кто следующий
16:01
Сёмин — о травме Глушенкова: «Конечно, это потеря для «Зенита»
06 Октября
20:17
Тикнизян объяснил, почему отказал «Зениту»
18:42
«Зенит» может перехватить Рожкова у «Динамо»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АКРОН ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, какая команда сыграет со сборной России в пятницу Флик решил, когда Щесны сыграет за «Барселону» Назван лучший игрок сборной Англии в XXI веке: Бекхэм – второй, Терри – лишь одиннадцатый Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник «Барселона» не выпустит Гави в матчах против «Баварии» и «Реала» «Манчестер Сити» после трибунала разослал письма 19 клубам АПЛ Агуэро потребовал у «Барселоны» 3 миллиона евро Фарерские острова - Армения: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 В сборной Бразилии ответили, когда могут сыграть с Россией Гвардиола может уйти из «Манчестер Сити» в европейскую топ-сборную
Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом» «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник «Реал» потерял Карвахаля – у игрока подтвердили разрыв крестообразной связки Легенда «Барселоны» Иньеста ушёл из футбола Гвардиола ответил на просьбу остаться в «Манчестер Сити» Хави может возглавить топ-клуб АПЛ
Спортивные новости
«Автомобилист» в серии буллитов оказался сильнее ЦСКА в КХЛ Гол Кузнецова не помог СКА в матче с минским «Динамо» в КХЛ Дубли Ливо и Хмелевского помогли «Салавату Юлаеву» победить «Спартак» в КХЛ Селиваненко высказался о решении Надаля завершить профессиональную карьеру Кафельников отреагировал на завершение карьеры Надаля Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Октября
09:43 · Россия. Премьер-лига
Тарханов предположил, как выступил «Локомотива» в этом сезоне
09:36 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов назвал главного соперника «Зенита» в борьбе за чемпионство
09:31 · Россия. Премьер-лига
Ещенко высказался о форварде «Спартака» Виллиане
07:38 · Россия. Премьер-лига
Бурлак оценил решение «Крыльев Советов» по Осинькину
04:03 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Ганчаренко будет пытаться спасти «»Пари НН», но не факт что получится»
10 Октября
23:30 · Россия. Премьер-лига
Махачкалинское «Динамо» не продаст Пальцева, несмотря на интерес топ-клубов РПЛ эксклюзив
22:35 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв: «Сборы нужно проводить в любом случае»
22:27 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин: «Если бы заранее знали, что нет соперника, то, конечно, не было смысла собираться»
22:07 · Россия. Премьер-лига
Гендир «Пари НН»: «Опыт Ганчаренко с «Уралом» никого не смущал»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Балахнин ответил, в какой топ-лиге мог бы закрепиться Глебов
21:34 · Россия. Премьер-лига
Григорян – об Осинькине: «Справедливость восторжествовала»
21:28 · Россия. Премьер-лига
Веретенников предсказывает возвращение Федотова в тренерство
21:12 · Россия. Премьер-лига
Тамерлан Мусаев — о конкуренции с Гуарирапой: «Кто сильнее, тот и играет»
20:52 · Россия. Премьер-лига
Нобоа назвал клубы, за которыми следит в РПЛ
20:52 · Россия. Премьер-лига
Тошич назвал претендентов на титул в РПЛ
20:27 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Зенит» нельзя назвать непобедимым»
20:18 · Россия. Премьер-лига
Винисиус или Беллингем: Карпин назвал обладателя «Золотого мяча»
20:02 · Россия. Премьер-лига
Гендир «Пари НН» назвал цели клуба при Ганчаренко 1
19:51 · Россия. Премьер-лига
Ещенко: «Николсон – хороший вариант для ротации в «Спартаке»
19:43 · Россия. Премьер-лига
Денис Маслов: «Илич взял все очки, которые должен был взять»
19:41 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт: В «Динамо» есть кому забивать, кроме Тюкавина
19:32 · Россия. Премьер-лига
Карпукас назвал европейскую лигу, в которой хочет поиграть
19:06 · Россия. Премьер-лига
Пальцев хочет перейти в «Спартак», ЦСКА или «Динамо»
18:58 · Россия. Премьер-лига
Горшков назвал Халка более значимой фигурой в «Зените», чем Малком 2
18:43 · Россия. Премьер-лига
Солдатенков: «Сергееву не нужна была адаптация»
Все новости