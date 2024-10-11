Тарханов предположил, как выступил «Локомотива» в этом сезоне

Бывший наставник екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов поделился мыслями относительно перспектив московского «Локомотива» в нынешнем сезоне чемпионата России.
«В пятерке будут. Другие команды тоже борются за высокие места. Там и «Зенит», и «Краснодар». ЦСКА и «Спартак» тоже наступают. В общем, большая группа», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».
После 11 туров чемпионата России первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 27 очков. На второй позиции располагается московский «Локомотив» (27). Тройку замыкает действующий чемпион – петербургский «Зенит». На счету «сине-бело-голубых» 26 баллов.
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