Парфёнов назвал главного соперника «Зенита» в борьбе за чемпионство

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов поделился мнением о шансах «Краснодара» составить конкуренцию петербургскому «Зениту» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.
«Краснодар» - главный соперник «Зенита» в борьбе за чемпионство? Судя по таблице и тому, что сейчас показывает «Краснодар», можно так сказать», - приводятся слова эксперта на страницах «РБ Спорта».
После 11 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 27 баллов и лидирует в турнирной таблице. На второй строчке располагается московский «Локомотив», а топ- замыкает петербургский «Зенит».
Бан пользователя