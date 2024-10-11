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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Парфёнов назвал главного соперника «Зенита» в борьбе за чемпионство

11 Октября 2024 • 09:36 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов поделился мнением о шансах «Краснодара» составить конкуренцию петербургскому «Зениту» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Краснодар» - главный соперник «Зенита» в борьбе за чемпионство? Судя по таблице и тому, что сейчас показывает «Краснодар», можно так сказать», - приводятся слова эксперта на страницах «РБ Спорта».

После 11 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 27 баллов и лидирует в турнирной таблице. На второй строчке располагается московский «Локомотив», а топ- замыкает петербургский «Зенит».

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