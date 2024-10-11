Ещенко высказался о форварде «Спартака» Виллиане

Экс-защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о форварде «красно-белых» Виллиане Жозе. Игрок присоединился к «красно-белым» в летнее трансферное окно.

«Человек был основным футболистом «Бетиса». Оттуда футболист должен приезжать готовым и тащить команду вперeд. Пока что получается совсем всe наоборот», - передает слова слова Ещенко Metaratings.ru.

32-летний бразильский центрфорвард подписал с московским клубом двухлетнее трудовое соглашение. Сумма сделки составила два миллиона евро.

В текущем сезоне РПЛ Виллиан провел шесть поединков, не отметившись результативными действиями.