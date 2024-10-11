Бурлак оценил решение «Крыльев Советов» по Осинькину

Экс-футболист самарских «Крыльев Советов» Тарас Бурлак прокомментировал решение по главному тренеру команды Игорю Осинькину. Специалист останется на своем посту до окончания сезона-2024/2025.

«Он хороший специалист для Самары, его сильно любят болельщики. Решение оставить Осинькина правильное. Итог положительный», - приводятся слова Бурлака на страницах Metaratings.ru.

После 11 туров Российской премьер-лиги самарская команда набрала 11 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем поединке чемпионата страны «Крылья Советов» на выезде сыграют против «Оренбурга».