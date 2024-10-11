Тарханов: «Ганчаренко будет пытаться спасти «»Пари НН», но не факт что получится»

Известный отечественный специалист Александр Тарханов высказался по поводу назначения белорусского наставника Виктора Ганчаренко на должность главного тренера «Пари НН». Тарханов считает, что Ганчаренко удастся поставить дело на лад в нижегородском клубе, но не готов гарантировать, что у него всё получится.

- Ганчаренко — опытный и квалифицированный тренер. Конечно, он будет пытаться не дать вылететь «Пари НН». Это главная задача. Все зависит от того, как он и коллектив сработают. Гарантий тут дать нельзя, - заявил Тарханов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сейчас у «Пари НН» 11 очков.