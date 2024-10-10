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Махачкалинское «Динамо» не продаст Пальцева, несмотря на интерес топ-клубов РПЛ эксклюзив

10 Октября 2024 • 23:30 Комментировать
Динамо Махачкала
...
ЦСКА Москва
19.10 19:00

В махачкалинском «Динамо» не намерены расставаться с центральным защитником Валентином Пальцевым.

Согласно информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», 23-летний футболист находится в сфере интересов сразу нескольких ведущих клубов РПЛ, однако в «Динамо» не рассматривают возможность продажи центрбека как минимум до конца текущего сезона.

Валентин Пальцев принял участие в десяти матчах махачкалинского коллектива в нынешнем розыгрыше чемпионата России, во всех случаях появившись на поле в стартовом составе. Действующий контракт игрока рассчитан до середины 2026 года.

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